صور- 700 شكوى.. غرامة مالية لمستأجرى 7 شواطئ فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تقريرا شاملاً حول الحملات الرقابية على شواطئ الإسكندرية، للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووافق المحافظ على توقيع غرامة مالية على مستأجرى 7 شواطئ بقيمة 21 ألف جنيه، لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ووجود شكاوى من المواطنين.

وحذر الشريف، المستأجرين بفسخ التعاقد فى حال تكرار المخالفة مرة أخرى، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لكافة الشواطئ على مدار اليوم.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال التقرير، إنه تم شن 80 حملة على الشواطئ للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات الصادرة.

وأشار إلى استقبال 3400 حجز إلكتروني على موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg، منذ إعادة فتح الشواطئ، فضلا عن التعامل الفورى مع 700 شكوى مابين سوء نظافة دورات المياه وفرض إكراميات.

وقال رشاد، أنه تم فصل أربعة عمال وتوجيه إنذارات للمستأجرين طبقاً لبنود كراسة الشروط بسبب فرض إكراميات على رواد الشواطئ، بالمخالفة لتعليمات الإدارة، بالإضافة إلى التحفظ على ما يقرب من 350 شيشة من الشواطئ ومشروبات كحولية.

وفي سياق آخر، أضاف أنه تم استقبال عدد 34 جمعية خيرية مجاناً على شواطئ الإسكندرية بإجمالي 2000 فرد، منوها أن نسب الإشغال تتراوح خلال أيام الأسبوع مابين 25٪ إلى 50٪ فيما عدا أيام الأجازات تصل فى معظم الشواطئ إلي 100٪.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه جرى زيادة عدد المراقبين والمفتشين التابعين للإدارة على بعض الشواطئ، استجابة لشكاوي المواطنين.