الأحد.. تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة

جدة - نرمين السيد - يدشن الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، يشاركه الأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص وملوى ودير مواس، كنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة مساء الأحد المقبل 11 يوليو، الساعة السادسة والنصف.





ومن المقرر أداء القداس الإلهى صباح الاثنين المقبل، 12 يوليو، الساعة السابعة والنصف. وتقام بالمناولة الاحتفالية لأبناء رعايا أسيوط الجديدة وبنى طالب وعزبة توفيق ورسامة شمامسة. وكذلك من المقرر افتتاح معرض المشغولات اليدوية تحت رعاية راهبات القديس يوسف الظهور.

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