صور- السفينة إيفرجيفين تستعد لمغادرة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - تأتى مغاجرة السفينة، بعد موافقة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية رسميًا على طلب هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظى عن سفينة الحاويات.
وقدم محامى هيئة قناة السويس، طلبًا إلى رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز لإصدار قرار برفع الحجر على السفينة، ما وافق عليه رئيس المحكمة.
ومن المقرر الذهاب إلى مكان التحفظ على السفينة فى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها.
ومن المنتظر أن تغادر السفينة البنمية اليوم، ترافقها قاطرتان، ويرشدها اثنان من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.
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