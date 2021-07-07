جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الثلاثاء، بالكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخلفاوى، فى حفل رسامة القس عزيز يوسف والقس سليمان داود، راعيين جديدين للكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخصوص، بحضور الدكتور القس منير صبحى، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية بمصر.





وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال فى كلمته: "الإيمان قصة صراع وتحدٍّ وترك، ولا يمكن أن تختبر البركة بدون مباركة الآخرين حتى لا نقع فى خطأ الأنانية الروحية". وتابع: "نصلى أن يمنحنا الله القدرة على مباركة وعطاء الآخرين، كما قال أباركك تكون بركة". وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس عزيز يوسف والقس سليمان داود، وأسرتيهما وشعب الكنيسة، بمناسبة رسامتهما راعيين جديدين للكنيسة المعمدانية بالخصوص. كما شارك فى مراسم الاحتفال القس رشاد عزت، راعى الكنيسة المعمدانية بالمطبعة دار السلام، والقس صموئيل داود، راعى الكنيسة المعمدانية ببور سعيد، والقس أشرف زكى، راعى الكنيسة المعمدانية عزبة النخل، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أندريه زكى يشارك فى رسامة القس عزيز يوسف والقس سليمان داود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.