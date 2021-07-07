/639360/تعرف-علي-هدية-مشاهدي-البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين

عقب انتهاء العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي أقيم مساء الثلاثاء في سينما جالكسي المعادي، وزع القائمون على العمل هدية على الحضور.

وكانت الهدية الموجودة داخل علبة تحمل اسم الفيلم، عبارة عن كارت محامي طلاق يُدعى "أنيس الببلاوي" وهو اسم الشخصية التي يؤديها الفنان ماجد الكدواني ضمن أحداث العمل، مدون خلفه شعار كان يردده بالفيلم "الطلاق انطلاق"، إلى جانب دبلتين إحداهما باللون الذهبي والثاني فضية اللون.

شهد العرض حضور "المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج رامي إمام، سلوى عثمان، الكاتب وليد يوسف، شريف رمزي، أحمد داوود، علا رشدي، منال سلامة وابنتها، سيد رجب، سوزان نجم الدين، طارق عبدالعزيز، شريف منير وزوجته، بشرى".

ومن بين فريق عمل الفيلم تواجد: مؤلف العمل أيمن وتار، كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، هيدي كرم، المنتج وائل عبدالله.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين، يظهر ضمن أحداثه عدد من نجوم الكوميديا كضيوف شرف، والذين يظهرون في أدوار مميزة ومختلفة بجانب أبطال العمل جعلت الفيلم من أهم الأفلام، ويقدر عدد الضيوف 11 نجما وهم: "مصطفى قمر، شيماء سيف، شيكو، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، احمد فهمى، هيدى كرم، أوتاكا ، علاء زينهم، باسل الزورو ، المخرج معتز التونى".

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما عديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه.