/639356/نائب-رئيس-اللجنة-المكلفة-بإدارة-الزمالك-يكشف-اخر-تطورات-ملف-تجديد-فرجاني-ساسي

كشف محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن اخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول، وحقيقة العروض المقدمة للثلاثي يوسف أوباما ومحمود جنش وإمام عاشور.

وقال الأتربي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "اون سبورت": "الأمور في الزمالك تسير بشكل جيد، والفريق يؤدي والتوفيق من الله، إلى جانب تجديد عقود أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش، وسيف الجزيزي الذي فعلنا عقده شرائه".

وعن ملف تجديد فرجاني ساسي، قال: "عندما جئنا للزمالك كان يوم 23 مايو وكان هناك إنذار على يد المحامي الخاص به، يقول فيه إن هناك مهلة لأن عقده سينتهي يوم 30 مايو، ويريد الحصول على مستحقاته قبل التاريخ المذكور".

وتابع: "حاولنا التواصل معه وأرسلنا له خطاب ووضعنا له مستحقاته، وكانت هناك خصومات عليه من العام الماضي نتيجة الإنذارات والطرد، وقلنا له أن مستحقاتك متواجدة في حسابك ولك مطلق الحرية أن تأتي ونتناقش في الأمر ونحن في انتظارك".

وأسنكمل : "لم يأت، وبالنسبة لنا نرى أنه من حقنا أن يكمل الموسم، والفريق مستمر، وإمام عاشور لاعب مميز ويحل محله، وفي النهاية سنأخذ القرار لصالح نادي الزمالك".

وعن أشرف بن شرقي أختتم قائلاً: "لاعب أساسي ومهم جداً في النادي، والخطوة المقبلة ستكون التجديد له، لأن عقده سينتهي الموسم القادم".

الجدير بالذكر أن انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

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