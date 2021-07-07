/639355/اليوم-انطلاق-معسكر-منتخب-كرة-السلة-بـ-6-أكتوبر

يبدأ اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب الوطني لرجال كرة السلة، ويقام في صالة الشباب والرياضة بمدية 6 اكتوبر، وذلك ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس امم إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام في برواندا بداية من أغسطس المقبل.

يذكر أن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب كرة السلة، أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويعرض دوت الخليج القائمة:

قائمة المنتخب الوطني في معسكر صالة الشباب والرياضة بـ 6أكتوبر

"مصطفى المكاوي"كيجو" -أحمد حاتم عبداللطيف -عمر عزب -أنس أسامة – مهاب ياسر – عمر هشام - أحمد عادل “دولا” – أحمد ابو العلا “بيبو” – هيثم كمال – يوسف شوشة – محمد طه “ميدو” - إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي - عبد الرحمن خالد - يوسف شحاتة - وليد عبد الجواد - إبراهيم هشام".

استعداد منتخب كرة السلة لبطولة امم إفريقيا

يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة، وقرر أحمد عيد خوض اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب لمعسكرات تدريبية، وينطلق اليوم الأربعاء، معسكر لمنتخب كرة السلة، ويقام المعسكر داخل صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

- بطولات كرة السلة في مصر

تشمل أنشطة اتحاد كرة السلة في مصر، 4 بطولات (للرجال والسيدات)، وهم دوري المرتبط، وبطولة دوري السوبر المصري بالإضافة إلى كأس مصر، وكأس السوبر، وشهدت بطولة دوري المرتبط هيمنة أهلاوية، حيث توج كل من رجال وسيدات النادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط، بينما حسم نادي الزمالك بطولة دوري السوبر للرجال، وذلك عقب التغلب على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الحاسمة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3/2، وعلى الجانب الأخر حصد سيدات كرة السلة بفريق سبورتنج بطولة السوبر لسيدات، كما استطاع فريق سيد ةالبلد (الاتحاد السكندري)، في حسم بطولة كأس مصر للرجال، بينما استطاع فريق الأهلي(سيدات)، بالتتويج ببطولة كأس مصر للسيدات. فاز رجال كرة السلة بفريق الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر، بينما نجح فريق السيدات بالنادي الأهلي في حصد اللقب.