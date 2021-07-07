/639353/فى-ذكرى-ملحمة-البرث-أمير-كرارة-لن-ننساكم

حرص الفنان المصري أمير كرارة على إحياء الذكرى الرابعة لملحمة البرث، ففى مثل هذا اليوم 7 يوليو 2017، شهدت مصر ملحمة البرث، وهى المعركة التى استشهد فيها العقيد أحمد منسى، ورفاقه، فى مواجهة مع العناصر الإرهابية التى قامت بالهجوم الغاشم عليهم.

دوت الخليج يرصد إحياء النجم أمير كرارة للذكرى الرابعة لملحمة البرث بقيادة الشهيد أحمد المنسي.

أمير كرارة يحيي ذكرى ملحمة البرث

ونشر كرارة صورة للعقيد أحمد المنسي مع كتيبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبكلمات مؤثرة علق عليها قائلًا: "لن ننساكم.. أبطال البرث حماة الوطن.. رحمة الله عليهم".

ملحمة البرث

تعد منطقة البرث بجنوب رفح نقطة أمنية مهمة والتي تمثل عائقاً أمام تسلل الإرهابيين، لأنها منطقة مهمة بالنسبة لهم وتقطع طريق الإمدادات، وفشلت جميع المحاولات السابقة لاستهدافه، حيث يعتبر مربع البرث مركزاً لقبيلة الترابين، وله أهمية لوجستية وأمنية، ومن النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

وفى تمام الرابعة فجر يوم 7 يوليو 2017، قامت إحدى السيارات المفخخة التي تم تمويهها داخل إحدى المزارع، بالدخول إلى كمين «البرث» برفح، فتعاملت معها قوات الكمين، ولكن لشدة تدريعها انفجرت قرب الكمين.

بدأ الهجوم بواسطة 150 أرهابي و12 سيارة دفع رباعى محملة بالسلاح إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي وقذائف هاون ومدافع جرينوف وقنابل يدوية ومفخخات، وخلال دقيقة تمركزت القوات في أماكنها ترد على الإرهابيين ودار الاشتباك.

استشهاد أحمد المنسي

وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أفراد القوات المسلحة، ومقتل أكثر من 40 فردًا من العناصر الإرهابية.

مسلسل الاختيار

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة جسد شخصية الشهيد أحمد المنسي في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، بطولته إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، محمد عادي إمام، آسرياسين، أحمد صلاح حسني، كريم محمود عبد العزيز، أحمد السقا، ومن إخراج بيتر ميمي.