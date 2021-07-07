/639351/التحقيق-مع-المتهمين-بتعذيب-الطفلة-دولت-ببولاق-الدكرور

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع المتهمين بتعذيب طفلة ببولاق الدكرور، وتبين أنهما عمها وعمتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل تعذيب طفلة ببولاق الدكرور

وأوضحت التحقيقات، عن أن والد الطفلة محبوساً على ذمة قضية إتجار في المخدرات، ووالدتها تقطن بمنزل أسرتها، وتركت الطفلة تعيش مع عمها وعمتها المتهمين.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتعذيب طفلة على يد شقيقي والدها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الطفلة المعتدى عليها تدعى «دولت. أ. ح» وبها إصابات عبارة عن حروق بأماكن متفرقة بالجسد.

وأتضح من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة «أسامة أ ح» والمدعوة «شيماء أ ح» شقيقي والد الطفلة المعتدى عليها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفى سياق صفحة على التواصل الإجتماعي بأسم «عنتيل الصعيد» تصدرت اهتمام المواطنين، في الساعات الأخيرة، وأصبحت الأكثر بحثا أيضًا على محرك البحث «جوجل»، بعدما سرت موجة غضب شديد بعد نشر حساب يحمل اسم «عنتيل الصعيد» على «تويتر» فيديوهات إباحية ، لرجل مع مجموعة من السيدات مخفي وجوههن، خلال العلاقة الغير الشرعية، وأتضح من مشاهدة الفيديوهات تعدد النسوة اللاتي ظهرن في تلك الأوضاع المخلة، وسرعان ما انتشرت تلك الفيديوهات كالنار، ولكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.

ضبط مروجي الفيديوهات

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على 4 أشخاص، وكشفت تحريات أجهزة الأمن أنهم وراء ترويج تلك الفيديوهات، للانتقام من الشاب الذي ظهر مع السيدات، وهو يمارس البغاء داخل شقته، وأتضح أن المتهمين ساوموه على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض هذا العرض أيضًا، وتمسك بأرضه وموقفه، معتقدًا أنهم لن ينفذوا تهديدهم بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه فوجئ بانتشار تلك الفيديوهات فهرب من شقته في إحدى قرى المنيا.