إعلام النواب تزور المعبد اليهودى وتعلن تبنيها لكل مايحقق نهضه فى مجال اختصاصها«صور»

/639350/إعلام-النواب-تزور-المعبد-اليهودى-وتعلن-تبنيها-لكل-مايحقق-نهضه-فى-مجال-اختصاصهاصور

زار الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، امس الثلاثاء المعبد اليهودى الواقع فى شارع النبى دانيال بمحطة الرمل بالإسكندرية لمتابعة العمل داخل المعبد بعد التطوير الذى شهده فى ٢٠١٧ حيث أكد الدكتور نادر مصطفى أن مشروع الترميم بدأ فى أغسطس 2017 وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، و بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في 17 مايو 2017 .

دوت الخليج يرصد زيارة وفد اعلام البرلمان للمعبد اليهودي

التراث التاريخي

واضاف النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الاعلا بالبرلمانن أن وجود المعابد والمتاحف يؤكد أن مصر احتضنت الثقافات والحضارات من جميع الديانات وحافظت على التراث والتاريخ على مر العصور.

المعبد اليهودي

وأكد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية إن المعبد اليهودى تعود قصة إنشاء المعبد بالإسكندرية إلى الحقبة التاريخية التى كانت فيها الإسكندرية موطنا للجالية اليهودية،مضيفا إن المعبد اليهودى أحد أهم المباني الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية ويطلق عليه معبد "الياهو هانبى"، يسع 700 مصلٍ، وقد أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية فى عام 1881 ميلادية، وقد تم تسجيله فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987، ويوجد بالمعبد عدد 63 سفرا من الأسفار اليهودية بالمعبد أى 63 نسخة قديمة من التوراة، وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى،مشيرا إلى أن وزارة الآثار المصرية ، أعلنت الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميمه، و التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبني و الترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية و الحوائط المزخرفة و كذلك العناصر الخشبية والنحاسية بالإضافة إلى تطوير نظم الإضاءة الحديثة و التأمين و الإنذار و ذلك تمهيدا لافتتاحه في شهر يناير 2020.

من جانبه أعلن النائب تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الثقافه والاعلام تبنى اللجنه كل الطلبات التى تحقق نهضه فى قطاع الآثار والثقافه ومايتعلق بمجال عملها.