تنسيق القبول في الثانوية بالقاهرة.. حد أدنى 235 درجة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 ليكون بحد أدنى235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى .

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلي 4 مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة وحتى 255 درجة ، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة والمرحلة الثالثة ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة ، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.

وأضاف أن كل مرحلة ستستغرق3 أيام وسيتم إعلان مواعيد التقديم في الإدارات التعليمية التابعين لها ، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد على انه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .