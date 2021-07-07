‎وزيرة المرأة في الجابون تشيد بجهود مصر في مجال "تمكين المرأة"

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالوزيرة بريسكا رايموندا كوهو وزيرة المرأة بالجابون، والتي تزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة التي تتسلم رئاستها مصر والمنعقدة بالقاهرة في الفترة من 5-8 يوليو 2021.

‎ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة في مصر، مستعرضة جهود مصر في مجال تمكين المرأة خاصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي لها.

‎ومن جانبها أعربت وزيرة المرأة في الجابون عن سعادتها بزيارة مصر لأول مرة مشيدة بما رأته حتى الآن في مصر والعاصمة الإدارية الجديدة، معربة عن رغبتها الشديدة في الاستفادة من خبرة مصر وتجربتها في مجال تمكين المرأة.