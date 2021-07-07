التراس يبحث مع شركة ألمانية توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - تأتى تلك المباحثات فى إطار تعزيز مبادرة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية، واستثمارًا للنتائج الإيجابية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تم من خلال ندواته بحث سبل توطين السيارات ذات الطاقات النظيفة بيئيا، وفقًا لأحدث نظم الصناعة العالمية.

عرضت، خلال المباحثات، رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيا فى صناعة البطاريات الكهربائية، بما فى ذلك تدريب وإعداد الكوادر البشرية والفنية الماهرة فى هذه الصناعة المتخصصة، وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، بالاستفادة من الخبرات المتقدمة للشركة الألمانية العالمية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها للدور الوطنى التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها أكبر ظهير صناعى للدولة، ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية، وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا المتطورة وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلى دورها الريادى بالمنطقة العربية والإفريقية.

وأوضحت مكرم أن نجاح مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" فى دورته الجديدة يأتى مواكبًا لرؤية القيادة السياسية، التى تهتم بتوطين الصناعة، مشيرة إلى أنه تم بحث تعميق تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، فى إطار مبادرة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

وفى سياق متصل، أشادت نبيلة مكرم بتسابق أبناء مصر فى الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، بما يخدم فى النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

من جانبه، أكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الإستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليًا ودوليا، لتوطين أحدث تكنولوجيات الإنتاج ونظم التصنيع الحديثة.

وأعرب التراس عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيدًا بالخبرات الفنية المتقدمة لشركة ElringKlinger.

وأشار التراس إلى أنه تم بحث توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن الهية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى متطور لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للمنطقة الإفريقية والعربية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية الخاصة بتصنيع البطاريات بكل أنواعها، بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، مؤكدًا استراتيجية العربية للتصنيع لربط الصناعة بالبحث العلمى، وفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية فى مشروعات الهيئة التنموية.

وأشاد المهندس هانى عازر بدور وزارة الهجرة فى ربط الخبراء المصريين بالخارج بالوطن، مشيرًا إلى استعداد كل العقول المهاجرة للعطاء اللامحدود لمصر.. إذ أعرب عن تقديره لدور الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعى وطنى قوى للدولة لتنفيذ رؤية "مصر 2030" ودخول الصناعة المصرية مرحلة التحول الرقمى وصناعات الجيل الرابع المتطورة، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات الكهربائية ذات التكنولوجيات المتقدمة.

كما أشاد مسؤولى شركة ElringKlinger الألمانية بالنجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا فى كل المجالات والتى جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الألمانية لتعزيز التعاون المشترك، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وإمكانياتها التكنولوجية المتقدمة لتوطين تكنولوجيا صناعة البطاريات الكهربائية والتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

وأكد مسؤولو الشركة الألمانية ان مصر تعد مركزًا إقليميًا وسوقًا واعدة لتلبية الطلب المتزايد البطاريات الكهربائية للسوق المحلية والتصدير للمنطقة الإفريقية والعربية.