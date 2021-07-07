سعفان يهنئ محافظ القاهرة بالعيد القومى للعاصمة

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان فى برقية التهنئة للمحافظ: إن العيد القومى للمحافظة والذى يوافق يوما خالدا فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب القاهرة خاصة: "ذكرى مرور 1052 عاماً على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969، فى عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى".

وأعرب الوزير، للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعى الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.