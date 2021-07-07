خبراء الهيئة الألمانية فى ويبنار مشترك مع «الاعتماد الدولى» بإعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية أ.د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وأ.د.هويدا مصطفى، عميدة الكلية، ويبنار مع خبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى aqas التى ستتولى الاعتماد الدولى للكلية فى إطار مشروع الاعتماد الدولى الممولة من وزارة التعليم العالى وجامعة القاهرة.





وشاركت فى الويبنار أ.د.ليلى عبد المجيد المدير التنفيذى للمشروع، الذى يستمر لمدة عامين وإدارت الويبنار أ.د.هبة السمرى، نائب المدير التنفيذى للمشروع والمنسق مع الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى.

كما شارك عدد من أساتذة الكلية من أعضاء فريق العمل الخاص بالمشروع ومنهم أ.د.حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع، وأ.د.داليا عبد الله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ود. فاطمة الزهراء محمد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، ود. بسنت مراد، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، ود. نرمين الأزرق، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، ود. سحر مصطفى، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، ود. سارة فوزى، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، ود. نرمين الصابر، المدرس بقسم الصحافة، ود. كريمان فريد، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، ود. إيمان سليمان، ودكتورة إيمان أسامة، المدرسين بقسم العلاقات العامة والإعلان فضلا عن عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين.

وبدأت الدكتورة هبة السمرى، وقائع الويبنار بالشكر والترحيب بخبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى، وقدمت بعض المعلومات عن جامعة القاهرة وكلية الإعلام وتعريف بفريق العمل بمشروع الاعتماد الدولى للكلية.

وعرض اثنان من المسؤولين بالهيئة الألمانية، وهما د. دروس ود.باتريك، بعض المعلومات الخاصة بالهيئة وأعضائها من الخبراء فى مجال الاعتماد الدولى وهيكلها التنظيمى والخطوات الخاصة بالاعتماد الدولى وإجراءات الزيارة الميدانية لخبرائها من المراجعين للكلية ومعايير الاعتماد الدولى.

كما أجابا على الأسئلة التى طرحها أساتذة الكلية المشاركون فى الويبنار الذى استمر عبر زووم ساعتين ونصف.