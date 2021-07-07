عاجل.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 235 درجة

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.





وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى 4 مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة وحتى 255 درجة، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة والمرحلة الثالثة، ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المراحل الثلاثة السابقة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أن كل مرحلة ستستغرق 3 أيام وسيتم إعلان مواعيد التقديم فى الإدارات التعليمية التابعين لها، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الإدارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

وشدد مدير المديرية على أنه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة (رسمى) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .