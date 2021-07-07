القوى العاملة: تعيين 56 شابًا.. والتفتيش على 270 منشأة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ 56 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 714 شاباً.





وقال الوزير: "إن المديرية استخرجت 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه". وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضى، فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشأت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية. وأوضح أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دورى وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.

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