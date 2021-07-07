/639348/تعرف-على-مراسم-احتفال-ميسي-بالتأهل-إلى-نهائي-كوبا-أمركيا

عبر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، عن ساعدته بالفوز على منتخب كولمبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا، وتأهله إلى نهائي البطولة امام منتخب البرازيل، وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ويعرض دوت الخليج مراسم احتفال ميسي:

احتفال ليوينل ميسي بالفوز على كولمبيا والتأهل إلى نهائي الكوبا أمريكا

نشر ليونيل ميسي عدة صور تم التقاطها أثناء مباراة منتخب بلاده امام منتخب كولمبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، والتي انتهت بفوز راقصو التانجو بنتيجة 3/2، عن طريق ركلات الترجيح، حيث انتهت الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكتب ميسي على الصور التي نشرها عبر انستجرام"فخور وسعيد بالانتماء لهذه المجموعة هدف آخر تحقق الحمد لله علي الاستمرار في إعطائي هذه اللحظات دعنا نذهب للمجد".

نجح إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الارجنتين في قيادة منتخب بلاده نهائي بطولىة كوبا أمريكا 2021، بعد تصدية لثلاث ركلات ترجيح، ويذكر أن ليونيل ميسي قام بإحراز هدف وصناعة هدفين في المباراة السابقة أمام منتخب الإكوادور.

ميسي يأمل في الفوز بأول بطولة له مع راقصو التانجو

يسعى ليونيل ميسي إلى التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك ليزين مشواره الكروب بالتتويج ببطولة على الأقل مع منتخب بلاده، حيث لم يحالفه الحظ في العديد من المرات في الفوز بأي بطولة مع راقصو التانجو، وتأهل ليونيل ميسي إلى العديد من النهائيات مع منتخب الأرجنتين، ولكن خسرهم جميعا.

تشكيل الأرجنتين في مباراة كولمبيا في نصف نهائي الكوبا أمريكا

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

في الدفاع: ناهول مولينا – خيرمان بيتزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليفيكو

في الوسط: رودريجو دي بول – جيدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو

في الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو ماريتينيز – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل كولومبيا في مباراة الأرجنتين في نصف نهائي الكوبا أمريكا

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: ويليام تيسييو – دافينسون سانشيز – ييري مينا – دانييل مونوز

الوسط: لويس دياز – جوستافو كويار – ويليمار باريوس – خوان كوادرادو

الهجوم: رافائيل سانتوس بوري – دوفان زاباتا