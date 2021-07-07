خالد عبدالغفار يوجه بدعم التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول اللقاء الذى عُقد بين مسؤولى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والعراقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأفاد التقرير بأنه تم التأكيد خلال اللقاء دعم أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية، وتنسيق لقاءات بين المسؤولين بكلا البلدين، لمناقشة آليات التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس فى البلدين.

وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تبادل نتائج البحوث والرسائل والكتب والمناهج الدراسية والمؤلفات ووضع آلية لتبادل المنح بين الجانبين وكيفية الإعلان عنها وتبادل الدورات التدريبية والعمل على تقديم تدريبات عملية للطلاب خلال العطلة الصيفية، بالإضافة الى تنظيم معارض تعليمية وتوجيه الدعوات لمؤسسات التعليم العالى للمشاركة بالمعارض والمؤتمرات بكلا البلدين للتسويق لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات، الطفرة التى تشهدها الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، مؤكدًا الالتزام الكامل بجودة العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية والتكنولوجية بها.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، استعداد مصر الكامل لدعم الجانب العراقى من خلال التعاون فى مجال البحث العلمى خصوصًا فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات.

وأشارت الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، إلى أن اللقاء تناول التعريف بمنصة "ادرس فى مصر" التى تضم كل الجهات المعنية بالقبول، وإصدار التأشيرات الدراسية، بجانب التعريف بالجامعات المصرية وشرح كيفية التقديم إليها والتعريف بنسب تخفيض مصروفات الطلاب الوافدين فى بعض الجامعات المصرية.

ومن جانبه، رحب الجانب العراقى بالتوجه المصرى لفتح آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين مؤكدين على استعدادهم التام للمشاركة فى أى فعاليات مصرية عراقية مثمرة للطرفين، كما تم مناقشة المنح المخصصة لطلاب دولة العراق الشقيق وتوزيعها فى الجامعات والكليات المختلفة، كما وافق الجانب العراقى على ابتعاث الطلاب العراقيين بالجامعات المصرية.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عقد ورشة عمل فى أغسطس المقبل؛ لمناقشة سُبل التعاون فى مجال البحث العلمى فى الموضوعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.

شهد الاجتماع من الجانب العراقى، الدكتور ياسين العتراوى وكيل وزارة التعليم العالى لشؤون البحث العلمى، والدكتور حازم باقر طاهر مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية والمسئول الثقافى بسفارة العراق بالقاهرة.