/639336/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-إنجلترا-والدنمارك-قبل-مواجهة-الليلة

تقام مباراو منتخب إنجلترا أمام نظيرة الدنيمارك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات يورو2020.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين:

تواجه المنتخبان في 21 مباراة رسمية سابقة، وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بـ12 مباراة، واكتفت الدنمارك بـ4 انتصارات فقط، بينما انتهت 5 مباريات على نتيجة التعادل

وآخر مباراة جمعتهما انتهت بفوز الدنمارك 1-0 بهدف سجله كريستيان إريكسن في دوري الأمم الأوروبية يوم 14 أكتوبر 2020

1-0 تسيطر على مواجهات ويمبلي

رصدت صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية إحصائية مثيرة للغاية تظهر انتهاء جميع المباريات التي جمعت إنجلترا والدنمارك على ملعب ويمبلي بنتيجة 1-0

وفازت إنجلترا بنتيجة 1-0 في ويمبلي خلال أعوام 1979 و1988 و1990 و1994 و2014، مقابل انتصارين للدنمارك بنفس النتيجة في أعوام 1983 و2020.

مواجهة واحدة في اليورو

إنجلترا والدنمارك تواجها مرة واحدة فقط في نهائيات كأس أمم أوروبا وكانت في نسخة عام 1992 والتي انتهت بتتويج الدنمارك باللقب الوحيد في تاريخها، وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل السلبي بلا أهداف في مدينة مالمو السويدية.

يسعى المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الدنمارك لكسر النحس والوصول إلى النهائي الأول له في تاريخ اليورو

ولعبت إنجلترا نصف النهائي في مناسبتين سابقتين، الأولى خسرتها بنتيجة 1-0 أمام يوغسلافيا في عام 1968، والثانية بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 مع ألمانيا في عام 1996.

إنجلترا تعتمد على ويمبلي

هنالك إحصائية مهمة لإنجلترا تمنحها أملاً بتحقيق الفوز وبلوغ النهائي على أرضية ويمبلي، وتشير إلى عدم خسارة منتخب الأسود الثلاثة أي مباراة في نهائيات اليورو على ويمبلي - 10 انتصارات و4 تعادلات وتم اعتبار الهزيمة أمام ألمانيا في نصف نهائي نسخة عام 1996 على أنها تعادل لأن المباراة ذهبت نحو ركلات الترجيح

وتظهر إحصائية أخرى عدم تلقي إنجلترا أي هدف في آخر 10 مباريات خاضها على ويمبلي في تصفيات ونهائيات كأس الأمم الأوروبية 932 دقيقة مع تسجيل 31 هدف.

تأهل منتخب إنجلترا من دور المجموعات على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز على ألمانيا في دور 16 بهدفين دون رد، قبل أن يقصي أوكرانيا في ربع النهائي بأربعة أهداف نظيفة.

خسر المنتخب الدنماركي مباراتيه الأولتين في يورو 2020، لكنه فاز في الثالثة 4-1 وحصل على المركز الثاني في مجموعته بعد بلجيكا، ونجح في الفوز على ويلز في دور 16 بأربعة أهداف نظيفة، وانتصر على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.