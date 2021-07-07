وزير النقل يتفقد مصنع ومركز تميز صناعة القطارات الخاص بشركة الستوم...

1. وزير النقل يتفقد خطوط الانتاج المختلفة ومراحل تجميع وتقفيل العربات و يستقل احد القطارات الجاري اختبارها

الوزير : ضرورة نقل الخبرات والمعرفة سواء على مستوى العنصر البشري او على مستوى التكنولوجيا بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للانفاق

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بزيارة مصانع شركة الستوم بمدينة فالنسين الفرنسية المتخصص في صناعة قطارات المترو والترام والقطارات الخفيفة (LRT) حيث يقوم المصنع بانتاج حوالي ٣٠٠ عربة سنويا من خلال عدد ٦ خطوط انتاج مختلفة ويتم تصدير منتجاته لجميع انحاء العالم كما يتم توجيه حوالي ٤٠٪؜ من منتجاته لسكك حديد فرنسا

حيث اطلع وزير النقل على خطوط الانتاج المختلفة بداية من التصميم ثم التصنيع والاختبار والانتاج سواء لجسم العربات او الدواخل الخاصة بها ، كما تفقد خط اللحام الخاص بالمصنع والذي يعمل بالكامل بالكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري للحصول على لحام باعلي درجات الجودة

بعدها تفقد الوزير خطوط تجميع اجسام العربات المختلفة ومراحل التقفيل النهائي للعربات والدهان وتركيب الدواخل كما تفقد سيادته سكك اختبارات المصنع والتي يتم اجراء كافة اختبارات المسير عليها حيث يتم اجراء جميع الاختبارات الديناميكية الخاصة بالقطارات على هذه السكك قبل اصدار شهادة الصلاحية لها ، ثم استقل الوزير احد القطارات الجاري اختباره على السكة

وخلال تفقده لمركز التميز اكد وزير النقل على ضرورة العمل على نقل الخبرات والمعرفة سواء على مستوى العنصر البشري او على مستوى التكنولوجيا بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للانفاق حيث سبق وان قام مركز التميز بنقل الخبرات للعديد من الدول مثل الهند وسنغافورة والبرازيل وجنوب افريقيا