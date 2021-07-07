الشؤون الإسلامية: 105 آلاف جنيه مبيعات جناح الأوقاف بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين شهد، إقبالًا كثيفًا من مختلف الجنسيات على إصدارات وزارة الأوقاف، وبلغت المبيعات 105 آلاف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف.





وأضاف عبدالعزيز، أن جناح المجلس ووزارة الأوقاف وفى إطار الدور التنويرى والتثقيفى للوزارة، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، يقدم مجموعة عروض منها عروض خاصة للأئمة فقط لموسوعة سبل الهدى والرشاد 13 مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من 845 جنيها، ويقدم خصما خاصا للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين بنسبة 40 % على الكتب الحديثة، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومى. هيثم الحاج على: غدا أخر موعد لحجز حفلات توقيع الكتب بمعرض الكتاب وأفاد بأن الجناح يقدم أيضا موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء فقط 120 جنيها، وخصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات، وخصم 20% على "المنتخب فى تفسير القرآن الكريم" عربى ولغات، وخصم 20% على الموسوعات المختلفة، و50% على جميع الإصدارات الالكترونية، إضافة إلى هدايا أخرى متنوعة.

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