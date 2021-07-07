/639333/موعد-مباراة-إنجلترا-ضد-الدنمارك-يورو-2020-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة منتخب لإنجلترا أمام نظيرة الدنيمارك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يستقبل ستاد ويمبلي مباراة قوية في الدور نصف النهائي ليورو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل منتخب إنجلترا من دور المجموعات على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز على ألمانيا في دور 16 بهدفين دون رد، قبل أن يقصي أوكرانيا في ربع النهائي بأربعة أهدافٍ نظيفة.

خسر المنتخب الدنماركي مباراتيه الأولتين في يورو 2020، لكنه فاز في الثالثة 4-1 وحصل على المركز الثاني في مجموعته بعد بلجيكا، ونجح في الفوز على ويلز في دور 16 بأربعة أهداف نظيفة، وانتصر على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.

تشكيل إنجلترا المتوقع:

في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد لوك شاو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر كالفين فيليبس - ديكلان ريس رحيم ستيرلينج - ماسون ماونت - جادون سانشو هاري كين.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم الهولندي داني ماكيلي، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، وتعد هذه هي المباراة الرابعة للأخير في يورو 2020، بعد إدارته لفوز إيطاليا على تركيا بنتيجة 3-0، وتفوق روسيا على فنلندا بهدف، وإقصاء إنجلترا لألمانيا من الدور ثمن النهائي بنتيجة 2-0.

تشكيل الدنيمارك المتوقع:

في حراسة المرمي: كاسبر شمايكل يانيك فيسترجارد - سيمون كيير - أندرياس كريستنسين يواكيم مايهلي - توماس ديلاني - بيير إيميل هويبيرج - ينس ستريجر ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبيرج - مارتين برايثوايت

ووصل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما تأهل من دور المجموعات على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز على ألمانيا في دور 16 بهدفين دون مقابل، قبل أن يقصي أوكرانيا في الدور ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد.

ولم تخسر إنجلترا أي مباراة باليورو حتى الآن، كما أن شباك المنتخب الإنجليزي لا تزال نظيفة إذ لم يستقبل جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب الأسود الثلاثة، أي هدف خلال البطولة، ونال إشادة من أحد أفضل الحراس في تاريخ البلاد بيتر شيلتون، واستطاع تخطي رقم جوردان بانكس، بعدم استقبال أهداف في 4 مباريات متتالية، حين ساهم في فوز إنجلترا بكأس العالم 1966.