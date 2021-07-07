اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي اليوم.. تفاصيل

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادى في الجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الرياضية والإدارية الخاصة بالنشاط الرياضي والأمور الإدارية، التي تحتاج للحسم في القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة الفريق الأحمر التي ستتوجه للمغرب يوم 13 يوليو الجاري استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والتي سيتم إسنادها إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

كما يعتمد مجلس إدارة تشكيل قطاع الناشئين للفترة القادمة، في ظل اهتمام مجلس الإدارة بتطوير فرق القطاع وتوفير كل احتياجاته.

ويناقش أيضا مجلس الإدارة موقف البرتغالي ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال السلة من الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر أو رحيله وتعيين مدير فني جديد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء أكثر من تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين، للتدريب على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة المقاولون.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.