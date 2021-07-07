مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاءالعديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراة فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيرة الدنمارك ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة9 مساءً beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تقام مباراة يوسفية برشيد أمام فريق نهضة الزمامرة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً - Arryadia SD/HD.

تقام مباراة أولمبيك أسفي أمام فريق شباب المحمدية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.15 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مباراة الوداد أمام فريق سريع وادي زم والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10.30 مساءً - Arryadia SD/HD.

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 4 اهداف مقابل هدفين، من خلال ركلات الترجيح، في لقاء نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي ليحجز مقعد في نهائي اليورو.

توجه الفريقين لضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الإضافي ، بالتعادل الإيجابي، بهدف مقابل هدف، بعد نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة، والوقت الإضافي.

بدأ المنتخبين المباراة بكل حزر من قبل طرفين اللقاء، في محاولة قياس الخصم في المباراة، وفي محاولة معرفة الثغرات في الخصم، في أول خمس دقائق من عمر المباراة.

فرض المنتخب الإسباني سيطرته في مطلع المباراة، بعد بداية حزرة من جانب الفريقين، ليضرب الإسبان، بالهجمات الخطرة على مرمي الإيطال ولكن دفاعات الإيطال كانت تنزل بالستار على مرمي منتخب بلادهم.

أهداف المباراة

افتتح المنتخب الإيطالي أهداف المباراة في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة، عن طريق فريدريكو كييزا، من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لكييزا على حدود منطقة الجزاء فسددها بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

رد المنتخب الإسباني بهدف التعادل في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة عن طريق موراتا، من خلال موراتا تبادل تمرير الكرة مع أولمو على حدود منطقة الجزاء ثم استلك موراتا الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسدد الكرة على يمين الحارس دوناروما.

ركلات الترجيح

لوكاتيلي يهدر الاولى لايطاليا وتصدي من سيمون.

اولمو يهدر الاولى لاسبانيا وتمر اعلى مرمى دوناروما.

بيلوتي يسجل الثانية لايطاليا.

مورينو يسجل الثانية لاسبانيا.

بونوتشي يسجل الثالثة لايطاليا.

الكانتارا يسجل الثالثة لاسبانيا.

بيرنارديسكي يسجل الرابعة لايطاليا.

موراتا يهدر الرابعة لاسبانيا بعد تصدي من دوناروما.

جورجينو يسجل الخامسة لايطاليا.

حكم المباراة

يدير المباراة الحكم الألماني فيليكس بيريش، ويساعده مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيكون الروسي سيرغي كاراتسيف حكما رابعاً، وفي تقنية الفيديو، يتولى المساعدة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماركو بريتس، ويعاونه كريستيان دينغيرت وكريستيان جيتيلمان وباستيان دانكيرت.