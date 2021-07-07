فيديو .. الفقى : التعنت الإثيوبى يشبه موقف إسرائيل بشأن بناء المستوطنات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه يرى أن هذه الفترة واحدة من أصعب الفترات التى تمر بها إفريقيا والعالم العربى بسبب تعنت إثيوبيا فى أزمة سد النهضة.





وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "لم نلمس مثل هذا التحدى السافر من دولة للمجتمع الدولى بهذه الصورة من قبل، وتتصرف بأحادية.. وهذا أمر غير مسبوق لم نرِ شبيها له إلا فى موقف إسرائيل أحيانا حيث كانت تتفاوض ولكنها تبنى المستوطنات". وتابع الدكتور مصطفى الفقى: "موقف إثيوبيا مش هيعدى كده.. مش هتعمل سد وتملأ الملء الثانى وتبقى المسألة انتهت على كده"، مطالبا القائمين على جائزة نوبل إعادة النظر فى منح الجائزة لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، وخصوصا بعد انتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها فى إقليم تيجراى.

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