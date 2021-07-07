/639328/ذكرى-انضمام-كريستيانو-رونالدو-لريال-مدريد-والتربع-على-عرش-أساطير-النادي-وأرقامة-القياسية-مع-الفريق-الملكي-وبداية-مسيرتة-الكروية

يشهد اليوم الـ 6 من يوليو 2021، على العام الـ 12، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف الفريق الإسباني ريال مدريد، قادم من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأغلى عقد في التاريخ في ذلك الوقت، بقيمة 94 مليون يورو، في سن الـ 23 من عمره، ويرصد دوت الخليج بداية رونالدو، ومسيرته مع ريال مدريد.

ولد كريستيانو رونالدو في جزيرة ماديرا البرتغالية، وبدأ مسيرتة في عالم كرة القدم في فريق سبورتينج لشبونة، ليجلب العديد من أبرز أندية أوروبا بالرغم من صغر سنه، ليضرب عملاق أوروبا في ذلك الوقت مانشستر يونايتد، بالإسراع في حسم صفقة رونالدو، وهو في سن الـ 18 عشر من عمرة.

انضم رونالدو للشياطين الحمر تحت قيادة السير أليكس فيرجسيون، المدير الفني لليونايتد، في عام 2003 ليحرز أول بطولة له مع فريقة، وهي كأس الاتحاد الإنجليزي، في أول موسم له مع الفريق، بعد ذلك يتوج بثلاث ألقاب على التوالي علي المستوي المحلي مع اليونايتد، ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

موسم 2009 - 2010:

أنهى رونالدو أولى مواسمه مع ريال مدريد بتسجيل 26 هدفاً في 29 مباراة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بـ 36 هدفاً، ولم يشهد الموسم تتويجه بأي لقب مع الفريق.

موسم 2010-2011:

يعد موسم الأرقام القياسية بالنسبة لرونالدو والذي سجل خلاله 40 هدفاً بالدوري وهو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي سجل هذا الرقم في موسم واحد.

توج خلال الموسم بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وأصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" 6 مرات في الدوري الإسباني، وأنهى الموسم بـ 53 هدفاً في جميع المسابقات.

أنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني خلف برشلونة وودع دوري الأبطال من الدور نصف النهائي.

موسم 2011-2012:

في هذا الموسم بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في مرمى كل الفرق المنافسة في موسم الواحد، حيث أنهى الدوري بـ 46 هدفاً، و60 هدفاً في جميع المسابقات، وقاد ريال مدريد بالتتويج بالدوري.

موسم 2012-2013:

استهل رونالدو موسمه بالتسجيل في شباك برشلونة في كأس السوبر الإسباني، وهو ماجعله أول لاعب مدريدي في تاريخ الكلاسيكو يسجل في 4 زيارات متتالية لملعب كامب نو معقل برشلونة.

خلال هذا الموسم سجل رونالدو هدفه الـ 200 في مسيرته مع ريال مدريد، وأنهى موسمه الرابع بـ 53 هدفاً والوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمركز الثاني بالدوري الإسباني خلف برشلونة.

موسم 2013-2014 "موسم الألقاب"

توج رونالدو في هذا الموسم بالكرة الذهبية الثانية في تاريخه - الأولى كانت مع مانشستر يونايتد 2008 - كما توج بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وحقق رقماً قياسياً بتسجيل 17 هدفاً في موسم واحد بدوري الأبطال.

موسم 2014-2015:

خرج رونالدو خال الوفاض من البطولات، ولكن ليس من الأرقام إذ أصبح أول لاعب يسجل 61 هدفاً في جميع المسابقات خلال موسم واحد، وتوج هدافاً للدوري وبات أسرع لاعب يصل لـ 200 هدف في "الليجا".

موسم 2015-2016:

أصبح الهداف التاريخي لريال مدريد متجاوزاً الإسباني راؤول جونزاليس، كما أًبح هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي، كما وصل إلى 500 هدف في مسيرته المهنية سواء مع الأندية أو المنتخب، كما بات أول لاعب يسجل 11 هدفاً في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فاز رونالدو بالكرة الذهبية للمرة الثالثة، بفضل حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبطولة أمم أوروبا 2016 مع البرتغال.

موسم 2016-2017:

بات أكبر هداف من ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني، وبات أول لاعب يصل إلى 100 هدف في مسابقات الاتحاد الأوروبي، ووصل إلى هدفه الـ 400 مع ريال مدريد.

توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ 12 في تاريخ النادي، وتوج بالكرة الذهبية للمرة الرابعة.

موسم 2017-2018:

توج مع ريال مدريد بالتتويج للمرة الخامسة في تاريخه - أي رونالدو - بدوري أبطال أوروبا وهي الثالثة على التوالي لريال مدريد، ووصل لهدفه 119 في جميع البطولات الأوروبية، وأصبح اهداف دوري الأبطال للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي، وسجل خلال الموسم 44 هدفاً، كما توج بالكرة الذهبية الخامسة.