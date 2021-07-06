/639326/خاص-مدرب-برشلونة-السابق-يقترب-من-تدريب-سلة-الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج عن أخر تطورات المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء في إطار حرص المارد الأحمر على تدعيم الفريق.

وعلم دوت الخليج أن الأهلي دخل في مفاوضات مع ريكارد كاساس المدرب المساعد لبرشلونة ومدرب فالنسيا وبلد الوليد السابق لتولي تدريب فريق السلة رجال لتعويض خسائر الفريق في الموسم الماضي.

سلة الأهلي تقترب من مدرب برشلونة القديم

يأتي هذا في ظل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على دعم كافة الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء وذلك بعد أن تثب المدرب المصري أنه غير قادر على تولي تدريب المارد الأحمر.

وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.

منتخبات مصر لألعاب كرة القدم واليد بقيادة أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك لكرة اليد ، ومحمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء لكرة اليد. كرة القدم :

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي

كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش الغطس : مهاب مهيمن – مها عبدالسلام السلاح :

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ .. سلاح السيف

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة التنس : ميار شريف – محمد صفوت المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران الشراع : خلود منسي – علي بدوي الجمباز : ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم