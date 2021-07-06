قمة إيطاليا وإسبانيا تتجه للأشواط الإضافية بعد 90 دقيقة تعادل.. فيديو

اتجهت المواجهة النارية بين المنتخبين الإيطالى والإسبانى للأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فى المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.

وحسم المنتخب الإسبانى بطاقة التأهل الأولى للدور نصف النهائى من يورو 2020، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره السويسرى، بركلات الترجيح 3-1، عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب "جازبروم آرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتأهل منتخب إيطاليا بعد الفوز المثير على نظيره المنتخب البلجيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن مواجهات الدور ربع النهائى من البطولة.

وسيواجه الفائز من موقعة الليلة، في نهائي بطولة "يورو 2020"، الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غدا الأربعاء، وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي" أيضا.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين، في بطولة أمم أوروبا، قد أقيمت في "يورو 2016" الماضية في فرنسا، وتغلب حينها منتخب الأزوري بثنائية دون رد في دور الـ16.

كما تعد مباراة اليوم تكرار لنهائي "يورو 2012"، حين فاز منتخب إسبانيا حينها على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف دون مقابل.