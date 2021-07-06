سلطنة عمان تقرر رفع مصر من قائمة الدول المحظور قدوم المسافرين منها

جدة - نرمين السيد - قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بسلطنة عُمان، فى اجتماعها مساء اليوم، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، رفع مصر من قائمة الدول التى يحظر على القادمين منها دخول أراضى السلطنة، ويسرى هذا القرار اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021، وحتى إشعارٍ آخر.





كما قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق المسائى للأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتنتهى فى الساعة الرابعة صباحًا، اعتبارًا من مساءِ يوم الجمعة 16 يوليو 2021م إلى صباحِ يوم السبت 31 يوليو 2021، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة "من يوم 10 إلى يوم 12 ذى الحجّة 1442 هـ"، التى قرّرت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

وقررت اللجنة استثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظرًا لقلّة عدد الإصابات والمنوّمين فى المستشفيات بمرض كورونا "كوفيد-19"، ويسرى هذا الاستثناء اعتبارًا من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكّان المحافظة بالضوابط الاحترازيّة المعتمدة مثل لبس الكِمامة ومنع التجمّعات.

وتؤكد اللجنة على عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المُبارك وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، ومنع التجمعات بكافة أنواعها فى مختلف المواقع فى جميع محافظات السلطنة، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

كما تؤكد اللجنة كذلك على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، وإغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيرى، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها.