خارجية النواب : الملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين

وتابع: "أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، إلا أن إثيوبيا تنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد".
ولفت درويش إلى أن المشكلة تكمن فى النظام الإثيوبى القائم، وليس مع الشعب الإثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى آواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسؤولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.
واختتم رئيس خارجية النواب أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية، أو الإضرار بها، وأن قضية المياه أمن قومى مصرى وسودانى.
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