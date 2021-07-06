طارق شوقى: لا تهاون مع الغش فى لجان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كما أكد الوزير أنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور، تم عمل بديل ورقى حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا، إلى جانب وجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مساء اليوم، مع مديرى المديريات التعليمية؛ لتوضيح التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، والتى من المقرر أن تبدأ 10 يوليو الجارى.

وشدد الوزير على الالتزام بالتعليمات التى أعلنتها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية دور المراقبين فى اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك، ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأكد أنه لا تهاون فى حدوث أى تشويش داخل اللجان، أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأى شكل من الأشكال، ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديرى المديريات التعليمية ورؤساء اللجان باتباع التعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب، والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب.

وأشار حجازى إلى ضرورة التأكيد على الطلاب بتسليم كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه فى حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب "عدم اجتياز"، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذى لم يقم بتسليم كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت" وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وقد أكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى فقط دون أى إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.

وأوضحت أن الطالب يلتزم بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت" سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك، على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ووجهت الوزارة مديرى الإدارات التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة، ولمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية فى الحالات التالية: "أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية".

وأكدت ضرورة تكليف إخصائيى التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب، هو التابلت المُسلم له من الوزارة "داخل المنظومة" وغير مهكر، وفى حالة اكتشاف أى جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان، وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين.

وأشارت إلى أنه لا يحق للفئات التى لم تتسلم تابلت "المنازل، الباقى للإعادة،....إلخ" الدخول إلى مقر اللجنة بأى أجهزة تابلت.

ومن جهته استعرض الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، كيفية تأكد الملاحظين من تأمين التابلت من خلال عرض شكل الأيقونة لتسجيل الحضور لدخول التابلت المصاحب للطالب والتأكد من بعض الأيقونات الخاصة بدخول الواى فاى وعدم وجود أى شرائح بها والكتب الدراسية وعدم وجود أى تطبيقات وبرامج أخرى.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وعدد من قيادات الوزارة.