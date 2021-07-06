/639317/جودي-فوستر-تحصل-علي-السعفة-الذهبية-من-مهرجان-كان

تسلمت النجمة الأمريكية جودي فوستر جائز السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال74 الذي انطلقت أولى فعالياته اليوم بعد تأجيله بسبب تفشي جائحة كورونا.

دوت الخليج يكشف حصول جودي فوستر على السعفة الذهبية لمهرجان كان

حصلت جودي فوستر على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الذي تسلمتها بواسطة المخرج بيدرو ألمودوفار، بحضور رئيس لجنة تحكيم المهرجان سبايك لي.

تفاصيل مهرجان كان السينمائي

أقيم مهرجان كان السينمائي في دورته ال74 بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم: المخرج الكوري يونج جون، وآدم درايفر، وماريون كوتيار، والمخرج بيدرو ألمودوفار، وبيلا حديد، وهيلين ميرين، وغيرهم من الفنانين، والمخرجين، ومحبي السينما.

يرأس لجنة التحكيم سبايك لي، وتضم في عضويتها 5 نساء و3 رجال من 7 جنسيات مختلفة، قادمين من 5 قارات، هم المخرجة الفرنسية ذات الأصول سنغالية ماتي ديوب، والمغنية وكاتبة الأغاني الكندية الفرنسية ميلين فارمر، والممثلة والمنتجة والمخرجة الأمريكية ماجي جيلنهال، والمخرجة والمنتجة والكاتبة النمساوية جيسيكا هسنر، والممثلة والمخرجة والكاتبة الفرنسية ميلاني لوران، والمخرج والمنتج والكاتب البرازيلي كليبر مندونسا فيلهو، والممثل الفرنسي طاهر رحيم، والممثل الكوري جنوبي سونج كانج هو.

فيلم Annette يفتتح مهرجان كان

وسيكون افتتاح مهرجان كان بفيلم "Annette" لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة، ومن المقرر عرض فيلم «annette» بدور العرض في فرنسا بدءً من غدًا الأربعاء ثاني يوم افتتاح المهرجان، في حين سيعرض في المملكة المتحدة وأيرلندا في 3 سبتمبر، يعد الفيلم واحد من 24 فيلمًا يتنافس على السفة الذهبية.

وتدور أحداث فيلم «Annette» في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.