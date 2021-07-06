/639316/بالأسماء-جميع-المشاركين-في-بعثة-مصر-بأولمبياد-طوكيو-2021
كشف اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.
وشهدت القائمة تواجد منتخبات مصر لألعاب كرة القدم واليد بقيادة أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك لكرة اليد ، ومحمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء لكرة اليد بالإضافة للعديد من الأبطال في مختلف الألعاب ويرصد دوت الخليج التفاصيل الكاملة.
منتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي
كرة اليد في اولمبياد طوكيو
كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش
الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
السلاح : فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة
ندى حافظ .. سلاح السيف
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
مشاركين في بعثة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو
التنس :
ميار شريف – محمد صفوت المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران الشراع : خلود منسي – علي بدوي
المشاركين من مصر في لعبة الجمباز
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم
المشاركين من مصر في لعبة السباحة التوقعية
: هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد تنس الطاولة :
عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز التجديف : عبدالخالق البنا
الفروسية :
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان
التايكوندو :
سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك
القوس والسهم :
أمل أدم – يوسف طلبة
الملاكمة :
عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله
ألعاب القوى :
مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة الجودو :
محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش الكاراتية :
جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح الريشة الطائرة :
هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل الثلاثي :
بسملة السلاموني الدراجات :
إبتسام زايد
الرماية :
عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري
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