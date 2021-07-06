/639316/بالأسماء-جميع-المشاركين-في-بعثة-مصر-بأولمبياد-طوكيو-2021

كشف اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.

وشهدت القائمة تواجد منتخبات مصر لألعاب كرة القدم واليد بقيادة أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك لكرة اليد ، ومحمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء لكرة اليد بالإضافة للعديد من الأبطال في مختلف الألعاب ويرصد دوت الخليج التفاصيل الكاملة.

منتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي

كرة اليد في اولمبياد طوكيو

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش

الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام

السلاح : فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ .. سلاح السيف

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة

مشاركين في بعثة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو

التنس :

ميار شريف – محمد صفوت المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران الشراع : خلود منسي – علي بدوي

المشاركين من مصر في لعبة الجمباز

ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم

المشاركين من مصر في لعبة السباحة التوقعية

: هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد تنس الطاولة :

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز التجديف : عبدالخالق البنا

الفروسية :

عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان

التايكوندو :

سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك

القوس والسهم :

أمل أدم – يوسف طلبة

الملاكمة :

عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله

ألعاب القوى :

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة الجودو :

محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش الكاراتية :

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح الريشة الطائرة :

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل الثلاثي :

بسملة السلاموني الدراجات :

إبتسام زايد

الرماية :

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري