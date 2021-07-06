وكيل لاعبين يعرض ساسى على نادى فاركو

فى مفاجأة من العيار الثقيل عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولو نادى فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى بفترة الأنتقالات الحالية.

ويرصد دوت الخليج تفاصل عرض ساسي على نادي فاركو، المتأهل للدوري المصري الممتاز، في هذا الموسم، كأول من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني للدوري.

ورغم توقيع اللاعب على عقود أنضمام لنادى الدحيل القطرى إلا أن هناك خلاف حاد بين الطرفين ومن الممكن أن يؤدى لعدم أتمام الصفقة.

إمكانيات نادي فاركو

ويملك نادى فاركو القدرة المالية على التعاقد مع أى لاعب لاسيما بعد تصريحات رئيس النادى شيرين حلمى بأقترابه من التعاقد مع البرازيلى دانى ألفيس ويرغب ساسى فى الحصول على أثنين مليون و ٥٠٠ الف يورو صافى الضرائب بالموسم.

ساسي يستفز الزمالك

ظهر التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك وهو يتنزه فى بحر المتوسط بصحبة صديقه عماد اللواتى لاعب الصفاقسى ، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التواصل الأجتماعى وهو يركب " جيت سكى " كنوع من الاستفزاز لجماهير الزمالك كما وضح عليه أنه لايبالى بأزمته مع القلعة البيضاء.

ويغيب اللاعب عن التدريبات منذ شهر تقريبا بحجة أن عقده إنتهى رغم عدم صحة إدعاءته وبدأت إدارة نادى الزمالك فى اتخاذ خطوات جادة ضد اللاعب بهدف الحفاظ على حقوقه اللاعب حيث ينوى التقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " يتهمه فيها بهروبه من الفريق وعدم الألتزام بتعاقده مع النادى.

فاركو أول المتأهلين للممتاز

ويأتي صعود فاركو بعدما أرتفع رصيده للنقطة 64 في دوري القسم الثاني متساويا مع حرس الحدود صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة ايضا لكن بفارق أهداف أقل عن النادي الصاعد حديثا.

حقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.