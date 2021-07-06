ببدلة بينك..رئيس اللجنة التحكمية لمهرجان كان يظهر بإطلالة غريبة

/639311/ببدلة-بينكرئيس-اللجنة-التحكمية-لمهرجان-كان-يظهر-بإطلالة-غريبة

ظهر المخرج سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء أثناء فاعليات افتتاح المهرجان في دورته ال 74.

دوت الخليج يكشف إطلالة سبايك لي المثيرة للجدل

ارتدى سبايك لي خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال74، بدلة باللون اللينك مع كوتش ابيض، مضيفًا بعض الإكسسوارات من نظارة شمسية باللون اللينك وقبعة سوداء.

وبعد اليوم أولى أيام افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته ال74 الذي سيستمر من الفترة بين 6 إلى 17 يوليو، في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، في تشديد تام على الالتزام بالاجراءات الاحترازية إذ سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وتلقى أكثر من 2000 فيلم للمشاركة، وتم اختيار نحو 60 فيلما فقط، وسيتم عرضها في المسابقة الرسمية والمسابقات الموازية للمهرجان الذي يستمر من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وسيكون افتتاح المهرجان لفيلم "Annette" لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.

القائمة التحكيمية لمهرجان كان السينمائي

وكان قد أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيمه الرسمية، والتي تأتي برئاسة المخرج سبايك لي، وتتكون من: “ماتي ديوب، مخرجة فرنسية ذات أصول سنغالية، سونج كانج هو، ممثل من كوريا الجنوبية، ميلين فارمر.. مغنية وكاتبة أغاني كندية فرنسية، ماجي جيلنهال.. ممثلة ومنتجة ومخرجة أمريكية، جيسيكا هسنر.. مخرجة ومنتجة وكاتبة من النمسا، ميلاني لوران.. ممثلة ومخرجة وكاتبة فرنسية، كليبر مندونسا فيلهو.. مخرج ومنتج وكاتب من البرازيل، بالاضافة إلى طاهر رحيم.. ممثل فرنسي”.