انت الان تتابع تفاصيل خبر بالشهادة الإعدادية.. مدرسة إلكترو مصر الأولى في الصيانة الكهربائية باعتماد فرنسي وشروط القبول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا من خريجي الشهادة الإعدادية تفاصيل مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تقبل الحاصلين على الصف الثالث الإعدادي بمجاميع مناسبة، كما أن هذه المدرسة هي إحدى بدائل الثانوية العامة.

مدرسة إلكترو مصر الأولى في الصيانة الكهربائية

كما أن مدرسة إلكترومصر هي الأولى من نوعها في مجال الصيانة الكهربائية، وتم إنشاؤها بشركة بين وزارة التربية والتعليم والشركة الفرنسية وشركة شنايدز والمعهد الأوروبي للتنمية والتعاون، وتعمل المدرسة على تخريج أيادي عاملة تستهدق السوق المصري والعالمي وبمهارات عالية.

وننشر أبرز المعلومات عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

1- لقد بدأت هذه المدرسة في الدراسة عام 2019.

2- تم إنشاؤها بالتعاون بين مصر وفرنسا وشركات أخرى.

3- تخصصت المدرسة في مجال الصيانة الكهربائية.

4- هي أول مدرسة تحصل على اعتماد فرنسي في مجال الصيانة الكهربائية.

5- مدة الدراسة ثلاث سنوات كأي دبلوم بعد الإعدادية.

6- تستقبل الطلاب من ثلاث محافظات وهي القليوبية والجيزة والقاهرة.

7- كل فصل به 22 طالب، والمدرسة مكونة من 5 فصول.

8- عدد الطلاب في الصف الدراسي 120 طالب وطالبة.

9- يوجد تدريب لمدة شهرين في شركة شنايدر.

10- يوجد مكافآت شهرية للطلاب أثناء فترة التدريب.

11- يجب اجتياز جميع الإختبارات للقبول بالمدرسة.

12- الطالب يحصل بعد تخرجه على شهادة تسمي “فني صيانة مبتدئ”.

13- عنوان المدرسة، محافظة القاهرة مدينة السلام، اسبيكو، مساكن العبد.

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