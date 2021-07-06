جدول امتحانات ثانوية عامة إليك مواعيد امتحانات الشعبتين 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - جدول امتحانات ثانوية عامة ، تصدر نتائج البحث، في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب قرب بداية امتحانات الثانوية العامة، للشعبتين العلمية، والأدبية لهذا العام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، وبالتحديد في شهر يونيو، عن جدول اختبارات الثانوية العامة، وقد رأى الكثيرين، من الطلبة، وأولياء الأمور، أن الجدول جاء مناسبا، خاصة وأنه سيتخلله إجازة عيد الأضحى المبارك، مما سيتيح فرصة للطلبة، للاستمتاع بأجواء العيد، مع عائلتهم، وكذلك وقت كاف، للاستعداد لبقية الامتحانات; وفي سياق متصل، فقد تحدث الدكتور طارق شوقي، منوهاً عن طبيعة الامتحانات. فأليكم تفاصيل حول اختبارات الثانوية العامة للعام 2021م، عبر بوابتنا: بوابة مصر فايف الإخبارية.

تصريحات وزير التربية والتعليم حول امتحانات الثانوية:

لقد جاءت تصريحات السيد طارق شوقي، وزير التربية، والتعليم، والتعليم الفني، حول امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا الوزارة وتلبية لطلبات الطلبة، وأولياء أمورهم، وتسهيلا على الجميع، ولطمأنتهم، قد وفرت الامتحان بنسختين: نسخة ورقيًّة “بابل شيت”، وأخرى أون لاين على التابلت؛ حيث يمكن للطالب، أن يستخدم شبكة المدرسة الداخلية، وقد أكد السيد طارق شوقي، أن للطالب، حرية الاختيار ما بين الوسيلتين، لإجراء إمتحانه، كذلك أكد معاليه، أن الوقت سيكون مناسبا لطلاب النظاميين، وكذلك سيكون هناك نسختين من الإجابة، لكل من هاتين الحالتين. كما نوه، بأنه لا ضرر، حال أردت الإجابة، على الورقة، والتابلت معًا.

جدول امتحانات ثانوية عامة للشعبة العلمية:

جاء جدول الاختبارات للشعبة العلمية كالاتي:

التاريخ الوقت المادة العاشر من يوليو من 10 وحتى ال1 لغة عربية الثالث عشر من يوليو من 10 وحتى ال12 اللغة الاجنبية الثانية الخامس عشر من يوليو من 10 وحتى ال1 جغرافيا الثامن عشر من يوليو من 10 وحتى ال1 فلسفة ومنطق الخامس والعشرين من يوليو من 10 وحتى ال1 تاريخ السابع والعشرين من يوليو من 10 وحتى ال1 علم النفس والاجتماع التاسع والعشرين من يوليو من 10 وحتى ال1 لغة أجنبية أولى

جدول الاختبارات للشعبة العلمية:

جاء جدول امتحانات ثانوية عامة للشعبة العلمية كالاتي: