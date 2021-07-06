شوط سلبى مثير بين إيطاليا وإسبانيا فى نصف نهائي يورو 2020.. فيديو وصور

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المواجهة المثيرة المقامة حاليا بين المنتخب الإيطالى ونظيره الإسبانى، والتي يحتضنها ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى، وتبادل الآزورى والماتادور الهجمات فى الـ45 دقيقة الأولى من زمن اللقاء لكنهما فشلا فى هز الشباك من خلال الفرص الخطيرة التى أتيحت لهما.

شهد الأول سيطرة كاملة من منتخب إسبانيا على مجريات المباراة، وتفوق على نظيره الإيطالى الذى سيطر الاستعراض على أداء لاعبيه ليخرج بأسوا شوط له فى يورو 2020 منذ بداية البطولة التى قدم فيها مردود نال الاستحسان وجعل الازورى المرشح الأول للقب.

ايطاليا

ويسجل جوردى ألبا ظهوره فى المباراة رقم 16 فى أمم أوروبا، ليعادل الرقم المسجل باسم الثنائى أندريس انييستا وسيسك فابريجاس، كأكثر اللاعبين ظهوره مع منتخب إسبانيا فى تاريخ اليورو.

وتقاسم ليوناردو بونوتشي، مدافع المنتخب الإيطالي، صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الآزورى فى تاريخ بطولات أمم أوروبا متساويا مع الحارس المخضرم جانلويجى بوفون.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية، أن بونوتشى يشارك فى المباراة رقم 17 بقميص منتخب إيطاليا فى اليورو ليتساوى مع بوفون فى صدارة الأكثر ظهورا مع الآزورى فى تاريخ أمم أوروبا.

ويخوض منتخب إيطاليا المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: دوناروما / خط الدفاع: بونوتشى، كيللينى، إيمرسون، دى لورينزو / خط الوسط: باريلا، جورجينو، فيراتى / خط الهجوم: إنسينى، إيموبيلى، كييزا.

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، كالتالى: حراسة المرمى: أوناى سيمون / خط الدفاع: أزبيليكويتا، جارسيا، جوردى ألبا، لابورت / خط الوسط: بيدرى، كوكى، بوسكيتس / خط الهجوم: فيران توريس، أولمو، اويارزابال

وتأهل منتخب إيطاليا بعد الفوز المثير على نظيره المنتخب البلجيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن مواجهات الدور ربع النهائى من البطولة.

وحسم المنتخب الإسبانى بطاقة التأهل الأولى للدور نصف النهائى من يورو 2020، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره السويسرى، بركلات الترجيح 3-1، عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب "جازبروم آرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وسيواجه الفائز من موقعة الليلة، في نهائي بطولة "يورو 2020"، الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غدا الأربعاء، وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي" أيضا.

جماهير إيطاليا

جماهير إيطاليا فى المدرجات

جماهير إسبانيا فى المدرجات

الجماهير فى المدرجات

منتخب إسبانيا

عناق القائدين بوسكيتس وكيللينى

منتخب إيطاليا