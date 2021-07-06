/639310/حسام-مرسي-الدولة-المصرية-لن-تقبل-التفريط-في-نفطه-ماء-واحدة

قال حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين الاستثمار والتجارة الخارجية، إن كل الخيارات متاحة للدولة المصرية لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن الدولة المصرية متمثلة في قيادتها ومؤسساتها وشعبها لن تقبل التفريط في نفطه ماء واحدة.

دوت الخليج

مساعد رئيس حزب المؤتمر: كل الخيارت مطروحة

وأضاف مساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام مرسي، أن مصر استبعد تدخلها عسكريا مع أن الخيار كان مطروحاً و علي اتم استعداد، لافتا إلي أن القيادة المصرية لديها خيارات عدة مدروسة و جاهزة للتنفيذ علي حسب الوضع علي الارض.

مساعد رئيس حزب المؤتمر: نثق فى القيادة السياسية

وتابع مساعد رئيس حزب المؤتمر، :"نؤكد ونكرر إننا لدينا ثقة أن الدوله المصرية قيادة ومؤسسات وشعباً في أعلي درجات الجاهزية وعلي أتم استعداد لكافة السيناريوهات المدروسة مسبقاً، وأنه لن يكون للمفاجآت مكان في هذا الملف الدقيق".

هذا وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قد ناقشت اليوم اجتماع اللجنة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.