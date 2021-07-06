/639309/يورو-2020-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-إسبانيا-وإيطاليا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث الشوط الأول، بين منتخبي إسبانيا إيطاليا في لقاء نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

بدأ المنتخبين المباراة بكل حزر من قبل طرفين اللقاء، في محاولة قياس الخصم في المباراة، وفي محاولة معرفة الثغرات في الخصم، في أول خمس دقائق من عمر المباراة.

فرض المنتخب الإسباني سيطرته في الشوط الأول بعد بداية حزرة من جانب الفريقين، ليضرب الإسبان