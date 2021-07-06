/639306/النائبة-دعاء-عريبي-تشارك-في-مؤتمر-القمة-العالمي-بمناسبة-مرور-١٠٠-عام-على-تأسيس-الحزب-الشيوعي-الصيني

شاركت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مؤتمر القمة العالمي، والذي نظمته دولة الصين بمناسبة مرور ١٠٠ سنة على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

دوت الخليج

النائبة دعاء عريبي تشارك في مؤتمر القمة العالمي بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني

وشهد المؤتمر مشاركة الرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، و500 حزب سياسى عالمي، وثلاثين رئيس دولة، ورؤساء وزراء وبرلمانات العديد من الدول وعدد من الشخصيات العامة.

وجهت النائبة دعاء عريبي، التهنئة إلى الرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وكل قيادات الحزب الشيوعى الصينى بمرور مائة عام على تأسيس الحزب، وقالت إن هذا المؤتمر يوفر فرصة ومناسبة لإجراء حوار عميق ومسؤول للبحث في المشكلات وتبادل الأفكار.

وأكدت خلال كلمتها، على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في جميع الدول، مضيفة أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تمكينا كبيرا للمرأة والشباب لم يحظون بها من قبل، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الشباب وضرورة تأهيلهم ودمجهم وتمكينهم في الدولة.

وأضافت أن الشباب المصري أصبح من الأضلع الأساسية في السياسة المصرية، وأصبح يشارك بقوة في اتخاذ القرار، من خلال تواجدهم في الأحزاب المختلفة والتي أصبح لها وجود حقيقي في الشارع المصري في ظل قيادة مصرية حكيمة.