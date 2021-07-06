نشرة أخبار الأهلي الثلاثاء الموافق 6يوليو: عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية.. موسيماني يعقد جلسة مع لاعبو الفريق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب.. هاني ينتظم في تدريبات الفريق

/639282/نشرة-أخبار-الأهلي-الثلاثاء-الموافق-6يوليو-عودة-محمد-محمود-للتدريبات-الجماعية-موسيماني-يعقد-جلسة-مع-لاعبو-الفريق-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب-هاني-ينتظم-في-تدريبات-الفريق

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الأهلي اليوم:

موسيماني يعقد جلسة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار:

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة

عودة محمد محمود

شارك محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش

وشارك محمد محمود في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي، والتأكد من سلامته وفقاً للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.

وكان محمد محمود قد أنهى برنامجه التأهيلي الذي قام بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية.

محمد هاني

انتظم محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم هاني في مران الأهلي الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له، للتخلص بشكل نهائي من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخضع محمد هاني لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

حسين الشحات

كتب حسين الشحات عبر حسابة الشخصي:”فيس بوك”:اتقدم بخالص التهنئة لنادي الشرقية للدخان لصعوده للدوري المصري الممتاز لأول مره في تاريخه …كانت بدايه انطلاقي من الهواه للأحتراف وكانت اولى خطواتي في انتقالي من النادي الذي نشأت فيه اليه . وكنت جزء من محاولات الصعود للدوري الممتاز معه .لهم فضل كبير في مسيرتي واتمنى لهم التوفيق.

محمد الشناوي

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن الثلاثي الكبار المنضم لصفوف منتخب مصر لمنافسات طوكيو 2021 والذي يأتي على رأسهم محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

وشهد الموسم الحالي ظاهرة قد تبدو غريبة للبعض، حيث لم تتضمن قائمة أفضل 3 حراس بالدوري تواجد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، بل جاء في مرتبة متأخرة طبقا لإحصائيات والأرقام الخاصة بالفاعلية في الموسم

لعب : 26 مباراة مع النادي الأهلي تسديدات : 57 تسديدة تصديات : 44 تسديدة سكنت شباكه : 13 هدف نسبة التصدي : 58%

بينما أحتل محمد عبدالمنصف صدارة ترتيب أفضل حراس الدوري الممتاز هذا الموسم بإجمالي نسبة تصديات 73% بعد أن نجح في التصدي لـ 82 تسديدة من أصل 113

أكرم توفيق

أكد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى، أنه لا يمتلك أى حسابات على موقع تويتر، وذلك بعدما انتحل حساب على موقع تويتر شخصية لاعب الأهلى، ووجه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء معرباً عن شكره لهم على رسائل الدعم

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام: طيب ربنا يهدى ويشفى، أنا معنديش تويتر، كان أكونت وقفلته، وأنا دلوقتى لا أملك أى حساب على تويتر وشكراً.