أخبار مصرية

بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/20
  • 2/20
  • 3/20
  • 4/20
  • 5/20
  • 6/20
  • 7/20
  • 8/20
  • 9/20
  • 10/20
  • 11/20
  • 12/20
  • 13/20
  • 14/20
  • 15/20
  • 16/20
  • 17/20
  • 18/20
  • 19/20
  • 20/20

/639298/بحضور-زعيم-الاغلبية-مستقبل-وطن-ينظم-ندوة-حول-تحديات-وفرص-الرياضة-المصرية

نظم حزب مستقل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للحزب، ندوة تثقيفية حول ملف الرياضة فى مصر وذلك تحت عنوان "الرياضة في مصر.. فرص وتحديات".

دوت الخليج

ندوة مستقبل وطن «الرياضة في مصر.. فرص وتحديات»

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب إبراهيم حجازى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب شريف الجابرى وكيل الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

كما شارك النائب محمد الجارحى أمين شباب مستقبل وطن، وعدد من شباب الجامعات فى مصر، ومجموعة من شباب الحزب والمهتمين بملف الرياضة.

وتناول المشاركين الندوة، أوضاع منظومة الرياضة في مصر وما يواجهها من تحديات والسبل اللازمة للنهوض بها، وكذلك التشريعات اللازمة لدعم توجهات الدولة لتطوير هذا الملف بما يتواكب مع المنظومات العالمية.

a33dd557f3.jpg

 

 

كما استعرض الحضور، مستجدات قانون الرياضة الجديد وخصوصا ملف الاستثمار، وموقف التوصيات التي وجهها البرلمان لوزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات المقترحة على القانون.

c1bfced6c4.jpg

 

 

 

من جانبه، رحب المهندس أشرف رشاد، بالمشاركين والحضور، مؤكدا أن هذه الندوة تستهدف النقاش والحوار حول منظومة الرياضة بصورتها العامة وخاصة أن الرياضة ليست كرة القدم فقط. 

وأكد زعيم الأغلبية أشرف رشاد، أن الرياضة تمثل محورًا وركيزةً من ركائز الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك لارتباطها الوثيق بجيل الشباب، مشيدًا بجهود ودعم القيادة السياسية لهذا الملف على كافة الأصعدة.

وأضاف رشاد، أن ملف الرياضة ملف حيوي يحتاج لتضافر كافة الجهود والجهات المعنية للحفاظ على ما تحقق من طفرة في البنية التحتية، وتطوير قدرات الاتحادات واللاعبين، والاستمرار في وضع الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التطلعات.

67d7ce060d.jpg

 

 

e438de1507.jpg

 

 

aaf058e190.jpg

 

 

6cbebf2217.jpg

 

 

43de1e21c3.jpg

 

 

cf2cba2eba.jpg

 

 

74fe4d938f.jpg

 

 

 

 

bc0719adcd.jpg

 

 

3452872f7d.jpg

 

 

15fd6ef0d9.jpg

 

 

460a3b40d4.jpg

 

 

6e276f3b9e.jpg

 

 

c4084821ea.jpg

 

 

0d30f3be30.jpg

 

 

a71760689e.jpg

 

 

f18f1e6251.jpg

 

 

c8a762efcf.jpg

 

 

7db5edfa1f.jpg

 

 

وأشار زعيم الاغلبية، إلى جهود لجنتي الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ، وحجم التناغم والتكامل الموجود بينهما، لافتًا إلى أن وجود قامات علمية ورياضية داخل البرلمان سيصب في النهاية لصالح المنظومة الرياضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا