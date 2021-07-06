لاعب الأهلى ينتصر على الزمالك.. تفاصيل

فشل نادى الزمالك فى زيادة الغرامة المالية الموقعه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من قبل المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا ويرصد دوت الخليج كافة التفاصيل.

وفرضت المحكمة منذ شهور غرامة مالية على اللاعب قيمتها مليون دولار بسبب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد ، وكان مسئولو النادى الأبيض يرغبون فى مضاعفة أو زيادة الغرامة ، ولكن محاولاتهم بأت بالفشل

كهربا ينتصر على مسئولي الزمالك

وتقدم اللاعب بطعن ضد الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك وذلك على أمل تخفيضها

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فى طعن اللاعب خلال الأيام المقبلة

دوت الخليج يكشف موقف كهربا

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك منذ عدة مواسم بعد قيامه بفسخ العقد دون موافقة النادى الأبيض مما دفع الأخير للتقدم بشكوى ضده أمام المحكمة الرياضية

وبعد رحيله عن الزمالك أنتقل لصفوف نادى أفيس البرتغالى ومنه أنتقل الأهلى الذى يشارك معه حاليا.