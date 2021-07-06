/639295/تعرف-على-موعد-عرض-Annette-فيلم-افتتاح-مهرجان-كان-بالسينمات

يشهد فيلم «annette» افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته ال74، ليكون عرض مميز وبارز في تاريخ العمل، إذ يتشوق محبي السينما لمشاهدة نجوم الفيلم على السجادة الحمراء للمهرجان الذي عاد بقوة بعد تأجيل العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم Annette فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي

صناع فيلم Annette في جلسة تصوير قبل الظهور على السجادة الحمراء

عقد مهرجان كان السينمائي منذ ساعات قليلة جلسة تصوير لصناع فيلم «annette» وبطليه آدم درايفر وماريون كوتيار، الذي من المقرر عرضه بعد قليل لافتتاح المهرجان وظهر أبطال العمل بجانب المخرج ليوس كاراكاس خلال الجلسة، للإحتفاء بفيلمهم الجديد المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان وينافس بقوة على الجوائز هذا الموسم.

قصة فيلم Annette المشارك في مهرجان كان السينمائي

تدورأحداث فيلم «Annette» في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

موعد عرض فيلم Annette بالسينمات

من المقرر عرض فيلم «annette» بدور العرض في فرنسا بدءً من غدًا الأربعاء ثاني يوم افتتاح المهرجان، في حين سيعرض في المملكة المتحدة وأيرلندا في 3 سبتمبر، يعد الفيلم واحد من 24 فيلمًا يتنافس على السفة الذهبية.

تفاصيل مهرجان كان السينمائي

يُفتتح مهرجان كان السينمائي بحضور المخرج الأميركي سبايك لي، رئيس اللجنة التحكيمية، وأعضاؤها التي تتكون من أربعة رجال وخمس نساء، يمثلون خمس قارات وسبع جنسيات، وسيشاهدون 24 فيلما ضمن المسابقة الرسمية, كما ستحضر النجمة الأميركية جودي فوستر، التي سيمنحها المهرجان الجائزة الذهبية كضيفة شرف هذه الدورة وفوستر حائزة على جائزتي أوسكار.

ومن ضمن النجوم الذين يشاركون حفل الافتتاح، الممثل والمخرج الأميركي شين بين، والفرنسية كاترين دينوف، والأميركي مات ديمون الذي أدى دور البطولة في "ستيل ووتر"، وتيلدا سوينتون، والفرنسية ماريون كويتار.

القائمة التحكيمية لمهرجان كان السينمائي

وكان قد أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيمه الرسمية، والتي تأتي برئاسة المخرج سبايك لي، وتتكون من: “ماتي ديوب، مخرجة فرنسية ذات أصول سنغالية، سونج كانج هو، ممثل من كوريا الجنوبية، ميلين فارمر.. مغنية وكاتبة أغاني كندية فرنسية، ماجي جيلنهال.. ممثلة ومنتجة ومخرجة أمريكية، جيسيكا هسنر.. مخرجة ومنتجة وكاتبة من النمسا، ميلاني لوران.. ممثلة ومخرجة وكاتبة فرنسية، كليبر مندونسا فيلهو.. مخرج ومنتج وكاتب من البرازيل، بالاضافة إلى طاهر رحيم.. ممثل فرنسي”.