التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021 

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق السبت 10 يوليو الجارى، موضحة أنه يتم التنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والتنسيق مع مديرى الأمن للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة، مع ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين إلى مديرية التربية والتعليم، لإخطارهم بما تم فى الاجتماع الذى عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرانس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وشددت الوزارة، على الانتهاء من فرش اللجان يوم الخميس 7 يوليو الجارى، مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، كما يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى فقط دون أى إضافات أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة بالكتاب،مع التأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمنى المعد.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة التأكيد على الطلاب بضرورة تسليم كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع وإخطارهم بأنه فى حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب فى المادة "عدم اجتياز" وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وعلى الملاحظين التأكيد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات علما بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقا لاستكمال الامتحان.

وتابعت الوزارة، أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت سليمة وفق التعليمات وفى حالة حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال فترة الامتحان الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر يفيد بالتخلص من الورقة التالفة، مع عدم تواجد أى شخص باللجنة بدون عمل فعلى وتوزيع الأعمال على جميع العاملين باللجنة على أن يكون ذلك تحت مسئولية رئيس اللجنة، مع التنبيه على العاملين باللجنة بضرورة التواجد من الساعة الثامنة لضمان اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية

تكليف مديرو الإدارات التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم. تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعـد الطلاب أثناء وبعـد إتمام إجراءات التعقيم.

وتابعت الوزارة: استخدام العصا الإلكترونية يتم طبقا للاتي أثناء دخول الطلاب، وداخـل لجـان السير الفرعية من الساعة 9.20 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات 2ـ بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

- ضرورة تكليف أخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هـو التابلت المسـلـم لـه مـن الـوزارة(داخل المنظومة وغير مهكر وفي حاله اكتشاف أي جهـاز خـارج المنظومـة يـتـم سـحية قبـل بـدء الامتحـان واذا بـدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين).

- لا يحق للفئات التي لم تتسلم التابلت - المنازل، الباقي للإعادة الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت وفي حالة ثبوت حالات غش يتم رصدها عن طريق غرف العمليات المشكلة وثبوت عـدم قيام الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للحـد مـن ظـاهـرة الـغـش سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، أما في حالة قيـام الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنة باكتشاف حالـه الغـش وثبوت أدائه الطالـب يـتم مكافأتهم.

- يسمح للمحافظ ومدير المديرية فقـط الـدخول لمقر اللجـان لمتابعة أعمال الامتحانات بدون إصدار أي تصريحات إعلامية، وفي حالة وجود عجز بالمنتديين يتم إخطار عضو لجنة الإدارة باللجنة لمخاطبة لجنة الإدارة لسد العجز.