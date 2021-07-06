صور.. وزيرة الصحة: إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية خطوة تاريخية

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسى للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلى أو جزئى أثناء تأدية عملهم.





وذلك بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين خيرى ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، وسعد أمين نائب الرئيس التنفيذى لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى، والمحاسب محمد عبد المقصود معاون وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة.

كما حضر أيضًا المستشار أحمد حفنى المستشار القانونى بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذى للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهورى، فى إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وثمنت وزيرة الصحة والسكان تلك الخطوة، والتى تعد سابقة تاريخية فى القطاع الصحى، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمى واستعراض لائحة النظام الأساسى للصندوق، وذلك تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الوزيرة بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون، مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام إلكترونى مميكن للتسهيل على المستحقين، كما سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح حساب تجارى لتنمية استثمارات الصندوق من خلال وضع سياسة استثمارية والتنويع فى موارد وأصول الصندوق، كما تمت الموافقة على توفير مقر مؤقت للصندوق لحين الانتهاء من مقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهورى، هو تكريم للشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلى أو جزئى بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى بشأن إعطاء أقصى تسهيلات ممكنة لكل من الصندوق وأيضاً للقطاع الطبى تقديراً للجهود المبذولة من الأطباء والتمريض وكافة الفِرق الطبية فى أثناء جائحة كورونا بل فى غيرها من المواقف الذى يشهد لها الجميع، ويشمل ذلك زيادة نسبة الفوائد على الودائع وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وطرح مزايا أخرى عديدة تشمل خدمة مُمَيزة للأطباء، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمنازل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها توصى بإضافة إدارة خاصة لتنمية الموارد والاستثمار، ضمن هيكل صندوق مخاطر المهن الطبية، وذلك من أجل تعظيم موارد الصندوق حتى يمكنه إعطاء المزيد من التعويضات فى المستقبل.