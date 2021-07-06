شكرى يشرح لمندوب فرنسا رئيس مجلس الأمن أبعاد الموقف المصرى تجاه سد النهضة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء اجتماعًا فى نيويورك مع السفير ‫نيكولا دو ريفيار‬ المندوب الدائم الفرنسى لدى الأمم المتحدة رئيس ‫مجلس الأمن‬ للشهر الجارى، لشرح أبعاد الموقف المصرى تجاه سد النهضة.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن اللقاء يأتى فى إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصرى تجاه ‫سد النهضة.‬ ويواصل وزير الخارجية اجتماعاته بنيويورك فى إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد غد الخميس لتناول قضية سد النهضة الإثيوبى، بناءً على طلب مصر والسودان.

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