/639296/هشام-الحصري-مخصصات-القطاع-الزراعي-بالموازنة-العامة-شهدت-تزايد-ونحتاج-لتعديل-بقانون-الزراعة

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه على مدار الفصل التشريعي الأول تم انجاز العديد من التشريعات الهامة، كقانون الزراعات العضوية ، وقانون الري والذي استغرقت مناقشاته ما يقرب من 3 سنوات نظرا لتشابك الوزارات، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تعديل إلى قانون الزراعة حيث أنه صدر منذ ما يقرب من 50 عام وبالتالي أصبح لا يتواكب مع التغيرات التي نراها اليوم، وغير قادر على التطبيق، لافتا إلى أن الحكومة تعكف على إعداد قانون للزراعة موحد، والذي سيتم عرضة خلال دور الإنعقاد القادم.

جاء ذلك خلال برنامج تحت القبة، والمُذاع على الصفحة الرسمية " فيس بوك" للنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، مضيفا أنه تم العمل على تعديل قانون التعاون الزراعي، حيث أن التعاونيات الزراعية، تعتبر القاطرة لنمو الصناعة المصرية.

هشام الحصري: مخصصات الزراعة شهدت تزايد بشكل كبير

وعن مخصصات الزراعة بالموازنة العامة، قال النائب هشام الحصري، أن المخصصات زات بشكل كبير ولكن متطلبات قطاعي الزراعى والري ضخمة جدا، حيث أن قطاع الري وما يتضمنه من مشاريع أهمهم مشروع تبطين الترع والذي يتم إنشاءه تحت رعاية الرئيس السيسي، من المشاريع العملاقة ذات التكلفة العالية، حيث أنه طبقا لتوجيهات الرئيس فإنه يتم إنشاءه منذ عام 2020 ومن المقرر الإنتهاء منه 2022، فضلا عن مشروع محطات المعالجة العملاقة.

وأكمل الحصري حديثة عن قطاعه الزراعة مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع بهذا القطاع، حيث طالبنا بتدعيم مركز البحوث الزراعية، فضلا عن مشروع انتاج بزور الخضروات ، بدلا من استيرادها من الخارج.

هشام الحصري: لجنة الزراعة تقوم بمراقبة مشروع تأهيل الترع

وأضاف النائب هشام الحصري، إلى أن لجنة الزراعة لديها عدد من المهام، ومنها مراقبة مشروع تأهيل الترع، وذلك بالتواصل مع وزير الزراعة والري، فضلا تشكيل لجان لمراقبة منظومة توزيع الأسمدة في محافظات الصعيد، كما يتم العمل على موضوع الصادرات الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يشهد نمو كبير وغير مسبوق، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى 5.2 مليون طن.

واوضح رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، إلى أن لجنة الزراعة ستتقدم بمشروع قانون التكافل الزراعي، والمقدم من قبل بعض النواب، حيث أن هناك قانون صادر مسبقا، ولكن في حاجة لبعض التعديلات، لمساندة الفلاح ودعمه تجاه الكوارث.

وأشار النائب هشام الحصري إلى أن هناك جهود مبذولة لحل أزمة المعاشات لعمال الزراعة، حيث تم صدور تعديلات في عام 2019 قضت بخروج البعض من المعاشات، وبالتالي نعمل على حل هذه المشكلة أملا في تخفيف معاناتهم.